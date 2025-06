L'OM reçoit une très bonne nouvelle de l'Inter Milan

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Convoité par l'Inter Milan, Cesc Fabregas est prêt à partir au clash avec son club du Côme 1907 pour avoir l'autorisation de reprendre le banc laissé vacant par Simone Inzaghi. Un temps convoité lui aussi, Roberto De Zerbi ne fait plus partie des plans nerazzurri.

La situation se tend en Italie. La gifle reçue en finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain a scellé les envies d'ailleurs de Simone Inzaghi, lequel a fini par accepter la très lucrative offre d'Al-Hilal. Parti en Arabie saoudite, l'entraineur italien a laissé une place vacante sur le banc de l'Inter Milan. Pour le remplacer, le club intériste a d'abord pensé à deux noms : Cesc Fabregas et Roberto De Zerbi. Finalement, c'est la première option qui a retenu l'attention de la direction nerazzurri. L'entraineur espagnol est d'ores et déjà d'accord sur les termes de son futur contrat (salaire et projet), sauf que le Côme 1907 n'a pas du tout l'intention de le laisser partir. Un clash explosif dans lequel Roberto De Zerbi, l'entraineur de l'OM, n'est plus du tout impliqué.

De Zerbi n'est pas le plan B de l'Inter

De Zerbi ou Fabregas ? L'Inter a enfin choisi https://t.co/LnxiYljwSK — Foot01.com (@Foot01_com) June 4, 2025

Comme l'indique La Repubblica, Côme et l'Inter Milan sont en plein bras de fer au sujet de Cesc Fabregas. Les dirigeants lombards ont même rencontré le technicien espagnol sans que celui-ci n'ait reçu l'autorisation de son club pour échanger avec un autre. Le propriétaire des Lariani ne souhaite pas entendre parler d'un départ de Fabregas et l'a assuré publiquement. Dans le besoin pressant d'avoir un entraineur pour disputer la Coupe du monde des clubs, l'Inter Milan devra se résoudre à activer une autre option rapidement si le coach espagnol n'est définitivement pas disponible.

Les supporters marseillais peuvent d'ailleurs souffler. Un temps convoité par l'Inter Milan, Roberto De Zerbi ne fait plus du tout partie des plans de la direction. A l'heure actuelle, le plan B s'appelle Patrick Vieira, fort d'une belle saison avec le Genoa. Derrière lui, d'autres noms comme Cristian Chivu, José Mourinho et Claudio Ranieri sont également cités.