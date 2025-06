De Zerbi ou Fabregas ‍? L'Inter a enfin choisi

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Après s'être séparé de Simone Inzaghi, l'Inter Milan s'est rapidement activé pour lui trouver un successeur. Roberto De Zerbi et Cesc Fabregas étaient les deux pistes privilégiées, mais le géant italien a bien avancé avec l'entraineur espagnol.

La claque reçue en finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain a provoqué un très gros chantier au sein de l'Inter Milan. Face à cette désillusion, Simone Inzaghi a pris la décision de quitter le club pour changer totalement de paysage footballistique et rejoindre Al-Hilal en Arabie saoudite, là où l'attendait un contrat particulièrement lucratif. Désormais sans entraineur, les Nerazzurri n'ont plus d'autres choix que de s'activer rapidement pour lui trouver un remplaçant. Avec la Coupe du monde des clubs qui arrive à grands pas, le club qui a terminé deuxième de Serie A doit avoir un technicien sur son banc pour tenter de panser les plaies ouvertes par la Ligue des champions en allant chercher ce nouveau trophée. Pour le remplacer, les noms de Roberto De Zerbi et de Cesc Fabregas ont rapidement fait de l'écho. Au final, l'Inter Milan penche plutôt sur le second.

Cesc Fabregas à l'Inter Milan, ça se rapproche

Comme l'indique Foot Mercato, l'Inter Milan avance à grandes enjambées pour faire de Cesc Fabregas son nouvel entraineur. Le média francophone indique que le technicien espagnol a même déjà donné son accord pour rejoindre le géant italien. L'actuel entraineur du Côme 1907 a accepté le salaire proposé par les dirigeants intéristes et doit désormais attendre que son club actuel trouve un accord avec son éventuel futur employeur.

Il faudra donc attendre encore quelques jours pour avoir une réponse définitive. Concernant Roberto De Zerbi, la piste menant à l'entraineur de l'Olympique de Marseille prend donc du plomb dans l'aile. Une bonne nouvelle pour les supporters phocéens qui craignaient de voir partir leur entraineur cet été.