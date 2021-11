L'affaire de la Chicha, Miralem Pjanic prend la parole

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Avant même le dernier match de l’année de la Bosnie, Miralem Pjanic a quitté la sélection avec fracas.

Très peu inspiré lors du match décisif face à la Finlande, perdu 3-1 à domicile, le milieu de terrain prêté par le FC Barcelone au Besiktas a quitté le terrain à l’heure de jeu sous les sifflets. Des rumeurs faisant état de sa sortie la veille au soir avec chicha et alcool ayant animé les réseaux sociaux. Des photos ont ensuite été publiées, ce qui a contribué à son départ immédiat de la sélection. Contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, Pjanic n’aurait pas été viré, mais il aurait trouvé un accord avec le sélectionneur pour partir et ainsi éviter de prolonger la polémique et le vindicte populaire à son encontre. « C'est ma décision, nous avons parlé et c'est tout. Je ne peux pas tout révéler, même si je sais que vous avez beaucoup de questions. Je l'apprécie en tant qu'homme et en tant que joueur, c'était un accord entre nous », a de son côté expliqué le sélectionneur Ivaylo Petev, pour qui la situation n’était plus tenable.

Pjanic crie à la fake news

De son côté, Pjanic a aussi pris la parole, pour faire taire les rumeurs sur sa sortie de la veille du match face à la Finlande. « Je souhaite démentir la fake news qui a été publiée hier dans les médias et qui concerne mon absence au match d’hier soir. La seule et unique vérité est que tout a décidé en accord avec le sélectionneur. D'ailleurs, c'est une vieille photo », a balancé Miralem Pjanic sur son compte Instagram. Une version qui a laissé les enquêteurs des réseaux sociaux, et ils sont nombreux, dubitatifs, quelques stories sur Instagram le repérant en ville près de quelques établissements le soir du match. Quoi qu’il en soit, la carrière de Pjanic avec la Bosnie risque d’être mis en suspens un certain temps, d’autant plus que le joueur ne parvient pas non plus à relancer sa carrière en club, à l’image de son échec au Barça.