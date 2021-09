Karim Benzema, merci la France pour le Ballon d'Or !

Dans : Foot Europeen.

Auteur d’un début de saison tonitruant avec le Real Madrid, Karim Benzema fait partie d’un petit groupe de favoris pour le prochain Ballon d’Or. Ses prestations avec l'équipe de France lors de la Ligue des Nations peuvent booster ses chances.

Et pourquoi pas ? La candidature de Karim Benzema au Ballon d’Or 2021 prend de l’ampleur. Un peu plus à chaque match. Il marche sur l’eau actuellement. En Liga cette saison, il a déjà inscrit huit buts et délivré sept passes décisives en sept matchs. Ces statistiques hallucinantes lui ont même permis d’atteindre la barre des 200 buts dans le championnat espagnol. Il se range aux côtés des plus grandes stars de l’histoire Real Madrid : Cristiano Ronaldo, (312), Raul (228) et Alfredo Di Stefano (216). Avec le départ de Lionel Messi au PSG, Karim Benzema s’impose largement comme le meilleur élément offensif de Liga. Il est l’attraction. Il brille encore un peu plus que les autres saisons, où il avait déjà fait ses preuves.

En plus de performer en club, et d’avoir eu le mérite de s’imposer et de perdurer depuis 2009 dans un club aussi exigeant que le Real Madrid, KB9 peut de nouveau s’exprimer en sélection. Le 7 octobre prochain, l’attaquant ne sera pas chez lui à Madrid en train de s’entraîner comme ces dernières années, mais sur la pelouse de l’Allianz Stadium, à Turin. Pour une demi-finale de Ligue des nations entre la Belgique et la France. Mine de rien, Karim Benzema n’est plus qu’à deux matchs d’un premier titre international. Pour Maxime Dupuis, il doit absolument sortir deux grands matchs pour se donner toutes les chances dans la course au Ballon d’Or.

« Un but de Karim Benzema contre la Belgique et en finale, ça peut peser »

« Il va y avoir un petit joker pour Benzema, un petit surplus qui n’était pas là il y a encore quelques années : la Ligue des nations. Ce n’est même pas la Coupe des confédérations, mais sur le palmarès c’est un petit quelque chose en plus. Mais s’il met deux triplés au moment où l’Europe et le monde aura les yeux braqués dessus, attention. Même un but en demi-finale contre la Belgique, un but en finale, contre l’Italie ou l’Espagne, ça peut peser. Si pour moi, Robert Lewandowski reste assez loin devant et est toujours mon favori ultime, il y a un coup à jouer. Je pense que Benzema pourrait largement prétendre à son meilleur classement au Ballon d’Or. Ce qu’il fait dans un Real Madrid, toujours dans une forme de reconstruction, est remarque », a affirmé le rédacteur en chef adjoint d’Eurosport sur FC Stream Team. Karim Benzema sait ce qu’il lui reste à faire dans un peu plus de dix jours. Malgré l’élimination prématurée des Bleus à l’Euro, il a sans aucun doute déjà marqué des points grâce à la sélection.

Si le suspens reste entier cette année, plusieurs noms se dégagent : Lionel Messi, vainqueur de la Copa America, Robert Lewandowski, toujours impressionnant, qui aurait dû l’obtenir en 2020, Jorginho vainqueur de la Ligue des champions et de l’Euro, et donc Karim Benzema, vainqueur de la Liga, demi-finaliste en C1, patron du Real Madrid. Son entraîneur, Carlo Ancelotti, croit en lui mais pense qu’il aura encore une chance en 2022, alors qu’il aura 34 ans. « Je crois que pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il a accompli la saison dernière, Benzema doit faire partie de la liste des joueurs en lice pour le Ballon d'Or. Cela dit, Karim a le temps de le gagner parce que je ne pense pas que ce soit sa dernière saison. Karim est comme le bon vin, il se bonifie avec le temps », a déclaré Carlo Ancelotti.

Karim Benzema n’a lui pas caché début septembre qu’il y pensait, parfois… : « Cela ne m'empêche pas de dormir, c'est le rêve de tout joueur, mais le plus important est ce que je fais avec mon équipe. Si je peux aider à gagner des titres, je le fais. Je mérite d'être à ce niveau, tout le monde veut le Ballon d'Or. » Rendez-vous le 5 décembre prochain pour le dénouement avec la cérémonie officielle. Karim Benzema a encore deux mois pour rayonner car ce prix récompense bien le meilleur joueur de l’année, de janvier à fin début décembre.