Karim Benzema, son but préféré au Real va surprendre

Dans : Liga.

Par Baptiste Mulatier

Grâce à son doublé contre Majorque mercredi soir (6-1), Karim Benzema a désormais inscrit 200 buts en Liga avec le Real Madrid. Il rentre dans un cercle très fermé.

Karim Benzema marche sur l’eau. Déjà excellent à l’Euro pour son retour en Equipe de France, l’attaquant continue sur sa superbe lancée au Real Madrid. En six journées de championnat, il a déjà marqué 8 buts et délivré 7 passes décisives. Lors de la démonstration de son équipe contre Majorque mercredi soir, Karim Benzema a inscrit un doublé, lui permettant d’atteindre la barre symbolique des 200 réalisations en Liga ! Cristiano Ronaldo, (312), Raul (228) et Alfredo Di Stefano (216) l’ont fait. Les deux derniers cités sont déjà dans sa ligne de mire. Après avoir posé, accompagné de son président Florentino Pérez, avec un maillot spécial floqué du nombre 200, KB9 s’est exprimé sur cet exploit.

Karim Benzema pose avec son maillot spécial pour ses 200 buts sous le maillot du Real Madrid. ⚔



📸 @realmadrid pic.twitter.com/tFseJ2vN2M — BeFoot (@_BeFoot) September 23, 2021

« Le premier, avec une passe décisive de Van Nistelrooy »

« Ce club est toute ma vie et je suis très fier de ces buts. J'espère en marquer d'autres. J'essaie de jouer mon football, que j'aime. Me déplacer sur le terrain, donner des passes décisives, marquer des buts et aider mes coéquipiers. Un but préféré ? Disons le premier, avec une passe décisive de Van Nistelrooy ici à Bernabeu. Je le dédie à ma famille, à mes enfants, aux supporters de Madrid et à tous ceux qui m'ont toujours aimé », a confié le buteur français sur Real Madrid TV. Ruud Van Nistelrooy l’avait servi sur la gauche face à Xerez Deportivo. Après un passement de jambe, Karim Benzema avait frappé du gauche, son tir avait filé dans la lucarne opposée. L’ancien joueur de l’OL en a sans aucun doute mis des plus beaux mais il a choisi le plus symbolique. Douze ans plus tard, KB9 n’a pas laissé sa place. Il est même le leader offensif du Real Madrid.