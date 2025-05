Josep Pedrerol dévoile le nom du prochain Ballon d'Or

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Nombreux sont les joueurs qui ont été ou qui sont encore considérés comme favoris au prochain Ballon d'Or. Parmi toutes les possibilités, Lamine Yamal est le joueur qui a le plus de chances de l'emporter selon Josep Pedrerol.

La course au Ballon d'Or a rarement été aussi intense. Cette année tout particulièrement, il est bien difficile d'argumenter avec certitude sur l'identité du prochain vainqueur. De nombreux joueurs réalisent une saison mémorable et pourraient remporter le Ballon d'Or 2025 sans que cela ne choque qui que ce soit. Mohamed Salah, Lautaro Martinez, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Raphinha, Ousmane Dembélé… tous ont à un moment donné été proclamés favoris au Graal en fonction des résultats de leur équipe. Mais s'il y en a bien un qui met tout le monde d'accord en ce moment, c'est Lamine Yamal. Et l'élimination du Barça en Ligue des champions ne change rien selon Josep Pedrerol.

Lamine Yamal, l'ultime favori ?

Barça : Comparé à Messi, Yamal tape du poing https://t.co/8PSfrKciVb — Foot01.com (@Foot01_com) April 29, 2025

Auteur de 15 buts et 24 passes décisives cette saison, à seulement 17 ans, Lamine Yamal fait rêver tout le monde. Même Josep Pedrerol, fameux éditorialiste et présentateur espagnol. Ce dernier ne voit qu'un seul nom se dégager pour le prochain Ballon d'Or, et c'est bien celui du jeune Barcelonais. « Le Barça ne sera pas en finale. Le Barça ne pourra pas gagner la Ligue des champions. Mais Lamine Yamal mérite le Ballon d'Or », a-t-il indiqué sur La Sexta. Cette saison, Yamal est tellement impressionnant qu'il va bien au-delà de la très aisée course au Trophée Kopa, lequel récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans. Pour rappel, il a déjà remporté ce prix lors de la cérémonie de la saison dernière. En clair, ne parlez pas d'âge à ce phénomène rare du football mondial.

Attention toutefois, Josep Pedrerol aime bien se mouiller, mais il avait juré que Kylian Mbappé signerait au Real Madrid en 2022, mettant même son poste en jeu. Sans succès.