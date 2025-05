Ballon d'Or ‍? Ousmane Dembélé n'est même pas Top2

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Injouable ces derniers mois, Ousmane Dembélé a réussi à faire oublier Kylian Mbappé au PSG. Au point d'aller chercher le Ballon d'Or pour cette saison ?

Incertain pour le match face à Arsenal, Ousmane Dembélé a marché sur l’eau en 2025 au point d’apparaitre à la surprise générale comme l’un des candidats au Ballon d’Or. Sa forme éblouissante, son adaptation à son nouveau poste, ses statistiques et le fait que le PSG soit toujours en courser pour un triplé historique, font de l’international français un candidat de plus en plus crédible à la récompense individuelle suprême dans le football. Il y a toutefois un hic, et il se nomme Raphinha. L’ailier brésilien a changé de dimension ces dernières saisons et il marche lui aussi sur l’eau en ce moment. Ses buts importants et spectaculaires, à l’image de sa frappe contre le Real Madrid en finale de la Coupe du Roi, ont marqué les esprits. Pour son compatriote Cafu, c’est l’ancien joueur de Rennes et de Leeds qui mérite cette distinction. Et Dembélé ne prendrait même pas la deuxième place, que l’historique latéral droit de la Seleçao réserve à Mohamed Salah.

« Je ne vois pas beaucoup de joueurs aujourd’hui qui peuvent rivaliser avec Raphinha, et je peux même dire qu’il n’y a que lui et Mohamed Salah. Je pense que ce sont eux deux qui auront une chance de gagner le Ballon d’or. Raphinha a 31 buts et 25 passes décisives. C’est le cœur, l’élément déterminant, qui fait jouer Barcelone. Et je suis très heureux qu’il soit Brésilien, un Brésilien qui s’est fait un nom Barcelone fait quelque chose de différent sur le terrain depuis longtemps. C’est une équipe jeune, avec des joueurs jeunes mais expérimentés dans ce qu’ils font », a livré Cafu à Marca. Une prédiction qui pourra se vérifier ou non cette semaine probablement. Si le PSG devait se qualifier en finale de la Ligue des Champions et Barcelone tomber à l’Inter Milan, alors la donne pourrait s’inverser en faveur de l’attaquant français. Même si, en cette année sans grande compétition internationale, Dembélé ne peut pas trop s’appuyer sur ses performances avec les Bleus pour faire une petite différence en sa faveur.