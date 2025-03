James se paye Zidane avec une déclaration lunaire

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Dans quelques mois maintenant, Zinédine Zidane pourrait enfin prendre les rênes de l'équipe de France. En attendant, certains de ses anciens joueurs se font remarquer pour des dires assez lunaires à son sujet.

Zinédine Zidane pourrait être le grand successeur de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France au sortir de la Coupe du monde 2026, qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Assurément un grand moment pour le public français, qui attend cela depuis pas mal de temps déjà. En attendant, Zidane profite de sa vie et ne se fait pas trop remarquer. Tout le contraire de certains de ses anciens joueurs au Real Madrid. James Rodriguez fait en effet parler depuis quelques heures pour une sortie assez lunaire sur Zidane.

James se lâche sur Zidane, ça fait parler

Lors d'une interview accordée ces dernières heures à Los Amigos de Edu, l'actuel joueur du Club León a dû répondre à la question : « James Rodriguez ou Zinédine Zidane ? ». Et le Colombien a alors répondu : « Zidane était très bon, il a gagné la Coupe du monde à son apogée, mais… James. Quand il est arrivé sur le banc, je n’ai eu aucun problème avec lui, je n’étais pas en colère contre lui comme on le disait, mais il a trouvé une super équipe dans laquelle je ne m’intégrais pas ». Lors de son passage au Real Madrid sous les ordres de Zidane, l'ancien de Monaco n'aura pas eu le temps de jeu espéré. L'occasion tout de même de remporter la Ligue des champions en 2016 avec la légende française. James Rodriguez évolue désormais au Mexique au Club León. Agé de 33 ans, il espère prendre encore pas mal de plaisir au plus haut niveau et arriver au top de sa forme pour disputer la Coupe du monde 2026 sous les couleurs de la Colombie.