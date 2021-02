WTF : Ibra lui demande de se taire, LeBron James sort un dossier

Dans : Serie A.

Attaqué par Zlatan Ibrahimovic sur son implication dans des causes extra-sportives, le basketteur LeBron James a sèchement répondu à l’attaquant du Milan AC.

Quand deux géants s’opposent, ça crée forcément une polémique. Tout a commencé lorsque Zlatan Ibrahimovic a osé s’en prendre à LeBron James qui, selon lui, ferait mieux de ne pas s’exprimer sur des sujets extra-sportifs. « Je n’aime pas quand des gens avec un certain statut font de la politique en plus de leur métier, regrettait l’attaquant du Milan AC interrogé par Discovery+. Fais ce dans quoi tu es bon. Reste dans ton domaine. » Mais comme on pouvait s’y attendre, le conseil n’a pas plu au basketteur.

« Je ne me tairai jamais sur des choses que je n’estime pas bonnes, a répondu l’Américain. Je dénonce le racisme, les injustices sociales, la suppression du vote, les choses qui ne passent pas dans notre communauté. Parce que je fais partie de cette communauté et je vois les choses qui s'y passent et qui continuent de se passer à travers les 300 enfants de mon école qui vivent les mêmes choses. Ils ont besoin d'une voix et je suis leur voix. Il n'y a aucune chance pour que je reste uniquement collé à mon sport, parce que je sais à quel point ma voix peut être puissante. »

LeBron, « pas le gars qu’il faut attaquer »

L’occasion pour la star des Lakers de rafraîchir la mémoire de celui qui évoluait comme lui à Los Angeles. « C’est marrant qu’il dise ça parce que je me souviens qu’en 2018, c’était le même gars qui disait que lorsqu’il était en Suède, il parlait de ces mêmes sujets. Parce que son nom de famille n’était pas commun, et qu’il ressentait parfois le racisme quand il était sur le terrain, a rappelé le champion NBA. Je parle avec un esprit instruit. Je ne suis pas vraiment le gars qu’il faut attaquer parce que je fais mes recherches de mon côté. » Cette fois, l’ancien Parisien a trouvé un adversaire à sa taille...