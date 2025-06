Traumatisé par le PSG, l’Inter arrive déprimé

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

A l’approche du Mondial des clubs, Lautaro Martinez n’a pas digéré la correction infligée par le Paris Saint-Germain (5-0) en finale de la Ligue des Champions. L’attaquant et capitaine de l’Inter Milan sort d’un rassemblement sans la moindre minute disputée avec l’Argentine.

Alors que le Paris Saint-Germain débarque avec l’étiquette de favori, d’autres participants européens abordent le Mondial des clubs avec un sentiment de revanche. Le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich… Tous comptent bien se rattraper, tout comme l’Inter Milan après sa déroute le 31 mai dernier. Les Nerazzurri ont été surclassés par les Parisiens en finale de la Ligue des Champions. Une correction forcément difficile à avaler. C’est peut-être ce qui explique l’étrange rassemblement de Lautaro Martinez avec l’Argentine.

Un rassemblement sans jouer

Pendant que l’Albiceleste battait le Chili (0-1) et accrochait la Colombie (1-1) grâce au Lyonnais Thiago Almada, l’attaquant de l’Inter Milan regardait ses coéquipiers depuis le banc des remplaçants. Le capitaine nerazzurro n’a pas disputé la moindre minute de jeu lors de ses deux rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Manifestement, le sélectionneur Lionel Scaloni ne l’a pas jugé suffisamment apte. S’agit-il d’un problème physique ou mental ? Rappelons qu’avant la finale européenne, Lautaro Martinez avait manqué plusieurs matchs pour cause de blessure.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lautaro Javier Martinez (@lautaromartinez)

Une incapacité à tourner la page n’est pas non plus à exclure, surtout après le message écrit par l’avant-centre aux supporters italiens. « La tristesse, la déception et l'amertume après le match de samedi ont été et resteront des sentiments difficiles à digérer pendant un certain temps », avait-il reconnu sur Instagram. L’Inter Milan, qui débutera son Mondial des clubs contre le CF Monterrey mercredi, sera donc emmené par un capitaine loin d’être à 100%. A l’inverse, certains diront que la saison blanche des Nerazzurri représentera une source de motivation supplémentaire.