Simone Inzaghi quitte l’Inter Milan

Dans : Serie A.

Par Guillaume Conte

Trois jours après la défaite en finale de la Ligue des Champions, sa deuxième en trois ans, et l’échec de la conquête du Scudetto en Italie, Simone Inzaghi a trouvé un accord pour quitter l’Inter Milan. L’entraineur italien va rejoindre Al-Hilal en Arabie saoudite, confirmant les rumeurs qui couraient à ce sujet avant même la finale, et qu’il qualifiait de bruits de couloir. Avec l’Inter, Inzaghi aura tout de remporté un championnat et deux Coupes d’Italie. L’Inter devrait annoncer dans les prochains instants l’officialisation de la décision dévoilée déjà massivement dans la presse italienne.