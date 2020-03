Serie A : Un projet XXL pour Cristiano Ronaldo, le PSG va l’aider

Dans : Serie A.

Arrivé il y a un an et demi à la Juventus, Cristiano Ronaldo a permis de mettre un énorme coup de projecteur sur le club turinois, mais aussi la Série A.

La Juventus est considérée comme un candidat à la victoire finale en Ligue des Champions, même si son revers 1-0 à l’OL a provoqué une vive colère du Portugais. Ce dernier estime que ses dirigeants n’ont pas forcément oeuvré pour mettre sur pied une équipe suffisamment forte pour gagner la C1. Et le club italien en aurait déjà décidé d’en tirer les conséquences, avec pour ambition de monter une équipe encore plus grande autour de l’ancien du Real Madrid. Pour cela, la bataille se déroulerait en deux temps.

Tout d’abord avec la signature d’un nouveau contrat pour CR7, qui l’emmènerait jusqu’en 2024, au lieu de 2022, et même un salaire revu à la hausse, assure Tuttosport. En plus de cela, la Juventus a déjà fait savoir à son attaquant vedette qu’elle irait chercher un numéro 9 capable d’être à son service, un peu comme Karim Benzema l’avait été à l’époque du Real Madrid. Et selon AS, il ne fait aucun doute qu’il s’agit de Mauro Icardi, véritable chasseur de buts mais aussi capable de s’effacer pour laisser le ballon et les exploits à ses coéquipiers, et se contenter des miettes. D'autant plus que le PSG ne semble pas réellement convaincre l'Argentin de s'installer durablement, son passage régulier sur le banc le poussant plutôt à rester en Italie. CR7 peut donc dire merci à Paris, et apprécier les efforts de la Juventus. Un discours qui aurait pour but de fidéliser la présence de Cristiano Ronaldo à la Juventus, et ainsi de s’assurer de sa présence pour encore plusieurs années.