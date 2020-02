OL : Lyon est prêt pour la Juventus, Lopes attend Cristiano Ronaldo

Dans : OL.

Anthony Lopes, gardien de l’OL, après la victoire à Metz (2-0) : « Le match a été tendu. Mais le plus important, c’est la victoire. On gagne dans un contexte difficile. C’est bien, ça montre qu’on a une vraie équipe, on est soudés au maximum. On avait bien préparé ce match. On avait besoin de cette victoire en Ligue 1. On n’a pas fait un grand match, mais on reste dans la course au podium. Les critiques de Metz à propos de l’arbitrage ? Ils disent ce qu’ils veulent. Nous, on est très contents. La victoire est méritée. Après, il y a des faits de jeu, la VAR… Ça tourne en notre faveur. Cela n’a pas toujours été le cas cette saison, donc quand c’est le cas, ça fait du bien aussi ! Le match de Ligue des Champions contre la Juventus ? Maintenant, on ne pense qu’à ce match. On va se tourner sur ce match important. Un duel Lopes - Cristiano Ronaldo ? Non, c’est l’OL contre la Juve. Ce sera un match de C1. Le danger ne viendra pas que de CR7, il viendra de partout. Et j’espère qu’on mettra aussi le danger de partout dans la défense de la Juve », a-t-il déclaré sur Canal+.