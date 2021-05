Série A : Rome acte le départ de Paulo Fonseca

Dans : Serie A.

Actuel septième de la Série A, l’AS Roma a acté dans un communiqué le départ de son entraîneur Paulo Fonseca à la fin de la saison.

« Au nom de tout le monde à l'AS Roma, nous tenons à remercier Paulo Fonseca pour le travail acharné et le leadership dont il a fait preuve au cours de ces deux années », a déclaré le président romain Dan Friedkin dans un communiqué officiel. « Paulo a mené l'équipe à travers plusieurs défis, y compris la pandémie de Covid et un changement de propriétaire, et il l'a fait avec générosité, équité et grand caractère. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs et nous sommes convaincus qu’il représentera une valeur ajoutée fantastique où qu’il aille ». L’identité de son successeur n’a pas été officialisée, mais Maurizio Sarri (ex-Naples et Juventus Turin) est fortement pressenti.