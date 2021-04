OM : Sarri rêve de Milik, le tarif grimpe !

Dans : OM.

Libre depuis près d’un an, Maurizio Sarri pourrait rebondir à l’AS Roma cet été. Et l’entraîneur italien a des vues sur un certain Arkadiusz Milik.

L’attaquant de l’Olympique de Marseille a évolué sous les ordres de Maurizio Sarri à Naples. C’est ainsi que selon les informations du Corriere dello Sport, le probable futur entraîneur de l’AS Roma aurait d’ores et déjà pris contact avec les agents d’Arek Milik pour connaître sa disponibilité dans l’optique de la saison prochaine. Mercredi, Pablo Longoria a rappelé en conférence de presse que l’OM avait le contrôle de la situation en ce qui concerne l’avenir du Polonais, prêté par Naples jusqu’en juin 2022 avec obligation d’achat pour une somme comprise entre 8 et 12 ME. En Italie, il est souvent question d’un accord de principe entre Pablo Longoria et les agents d’Arek Milik pour que le buteur de 27 ans quitte l’OM en cas d’offre d’un gros club italien.

Devant les médias, le président espagnol de Marseille a démenti cette information. Il n’est pas non plus acquis que l’OM cédera Milik pour seulement 12 ME, comme cela est régulièrement écrit en Italie. Et pour preuve, le média transalpin dévoile que l’Olympique de Marseille pourrait déjà réclamer une somme avoisinant les 20 ME pour son attaquant, auteur de six buts en Ligue 1 depuis le mois de janvier, en cas de départ dès le mois de juin. Reste maintenant à voir quel choix Arkadiusz Milik effectuera pour son avenir. Marseille lui a permis de se relancer dans l’optique de l’Euro, et la Coupe du monde au Qatar va suivre en 2022. En restant à l’OM, il est assuré de jouer, sans doute de marquer beaucoup de buts et donc d’être du voyage pour le Mondial avec la Pologne. « L'intention du joueur, dans toutes les conversations qu'on a eues, est de prolonger à Marseille » a glissé mercredi Pablo Longoria. Une phrase qui donne le sourire aux supporters, lesquels croisent les doigts pour ne pas déchanter cet été.