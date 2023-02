Serie A : L'accueil d'Osimhen à La Spezia, un mal pour un bien

Dans : Serie A.

Par Alexis Rose

Souvent pointés du doigt pour des actes racistes au coeur des stades de Serie A, les supporters italiens ne sont pas tous à mettre dans le même panier. Dernier exemple en date avec un joli geste entre Victor Osimhen, attaquant du Napoli, et certains supporters de La Spezia.

Solide leader de la Serie A avec une grosse dizaine de points d’avance sur les clubs de Milan et de Rome, Naples pourrait faire beaucoup de jaloux en cette deuxième partie de saison. Mais cela n’a pas semblé être le cas à La Spezia ce dimanche. Avant que le Napoli n’étrille le club de Ligurie 3-0 grâce à un doublé de Victor Osimhen et à un but de Kvicha Kvaratskhelia, une très belle image s’est déroulée dans les tribunes des supporters de La Spezia. Alors que les deux équipes étaient à l’échauffement, Osimhen a dévissé l’un de ses tirs. Une frappe qui a terminé en tribunes… sur la tête d’une supportrice de La Spezia. Si les choses auraient pu mal tourner sachant que le tir venait d’un joueur adverse, l’attaquant nigérian s’est empressé de monter dans la tribune pour s’excuser auprès de la femme touchée.

« Je devais m'excuser pour cela »

Bellissimo gesto di #Osimhen, che nel pre-partita di #SpeziaNapoli sale in tribuna per abbracciare una ragazza, inavvertitamente colpita da un pallone calciato nel riscaldamento

⚽ Le cose belle del calcio 👏👏👏 pic.twitter.com/ZWqFQnyjEJ — Federico Gennarelli (@F_Genna88) February 5, 2023

« Je faisais un tir à l’entraînement, j'ai tiré au-dessus du but et il y avait une dame au milieu des fans. Je pense qu'elle regardait son téléphone, la balle l'a frappée au visage et je me suis senti tellement désolé, car je ne voulais pas faire ça. Je devais montrer mon appréciation et m'excuser pour cela, donc je suis monté en tribunes », a expliqué Osimhen sur Sky Sport Italia dans l’après-match. En plus de ce joli geste, l’ancien buteur du LOSC en a aussi profité pour faire quelques selfies avec d’autres supporters adverses, tout cela sous les applaudissements du virage. Preuve que tout n’est pas négatif en tribunes en Italie, où le racisme a malheureusement trop souvent sa place… De quoi ravir Osimhen, qui vit d’ailleurs une saison fantastique avec 16 buts en 21 matchs, un record depuis Cavani ou Higuain, et un titre à portée de main.