Serie A ‍: Kolo Muani retrouve le chemin des filets, la Juve en profite

Dans : Serie A.

Par Alexis Rose

34e journée de Serie A :

Allianz Stadium.

Juventus - Monza : 2 à 0.

Buts : Nicolás González (11e) et Kolo Muani (33e) pour la Juve.

Expulsion : Yildiz (45e+3) pour la Juve.

Grâce à cette victoire acquise avec un but du Français Kolo Muani, le premier depuis février, la Juve remonte à la quatrième place de la Serie A. Le groupe d’Igor Tudor a deux points de retard sur l'Atalanta (3e) et deux d’avance sur Bologne (5e), mais avec un match en plus.