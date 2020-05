Scandale en Italie, la Lazio se fout du protocole

Dans : Serie A.

S’il y a un club en Italie qui était prêt à tout pour reprendre la saison, c’est bien la Lazio Rome.

Deuxième du championnat, le club de la capitale est persuadé de pouvoir aller chercher le titre national, avec sa belle dynamique avant l’interruption des matchs. Au pic de l’épidémie en Italie, qui a énormément marqué les esprits, le président Claudio Lotito militait contre l’arrêt de la saison, glissant quelques tacles à tous ceux qui voulaient mettre sur stop. A l’heure où les entrainements individuels sont de nouveau autorités, la Lazio est déjà allé plus loin. Contre le protocole, qui interdit pour le moment tout entrainement collectif et bien évidemment tout match, les Biancocelesti se retrouvent pour des oppositions à 3 contre 3 afin de retrouver déjà l’intensité de la compétition. Le club italien a bien essayé de se cacher, faisant rajouter des bâches sur un mini-terrain très éloigné des autres, mais les journalistes du Corriere ont néanmoins pu assister aux rencontres et donner même les détails des compositions des équipes et des résultats, dans l’édition de ce jeudi.

Une liberté avec le protocole que la Lazio assume totalement de ne pas respecter. « Notre centre est aseptisé, toutes les données possibles des joueurs sont collectés : température, fréquence cardiaque, test, oxymétrie. S’ils passent la porte du centre, cela ne veut pas dire qu’ils sont en bonne santé, cela veut dire qu’ils sont parfaits. Théoriquement, ils peuvent s’entrainer collectivement », a livré le médecin du club Ivo Pulcini, pour qui les consignes du comité technique et scientifique italien sont trop strictes. Des affirmations qui peuvent choquer en Italie, où tout le monde n’est pas aussi déterminé à reprendre de manière précipitée, même si les entrainements collectifs vont de nouveau être autorisés dans quelques jours.