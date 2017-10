Pirlo imagine déjà Balotelli sauver l'Italie aux barrages

Dans : Serie A, Mondial 2018, OGCN.

En grande difficulté dans les éliminatoires à la Coupe du Monde 2018, l’Italie devra disputer les barrages pour s’assurer un ticket pour la Russie. Pour cette rencontre, Gian Piero Ventura devra faire des choix forts afin d’éviter une véritable catastrophe. L’un d’entre eux pourrait être de rappeler Mario Balotelli, qui reste sur plus d’une saison à un très haut niveau avec l’OGC Nice. Véritable légende vivante en Italie, Andrea Pirlo veut y croire.

« Balotelli ? Tout dépend de lui. S’il marque, comme il est en train de le faire, il a sûrement la possibilité de revenir. Mais cela doit être également le choix de l’entraîneur ». Un sélectionneur qui ne fait pas franchement l’unanimité au pays. S’il refuse de s’exprimer à son sujet, Pirlo avoue que l’ancien sélectionneur Antonio Conte est l’un des meilleurs entraîneurs du monde. « Il comprend très vite les choses à faire. Avec cette volonté de vaincre et de faire le maximum. C’est l’un des meilleurs entraineurs au monde » a-t-il lancé dans la Gazzetta Dello Sport. Concernant l’attaquant de l’OGC Nice, difficile d’imaginer l’Italie affronter l’épreuve des barrages sans lui tant « Super Mario » peut faire la différence à n’importe quel moment. Et il l’a déjà fait plus d’une fois en sélection…