Olivier Giroud salement agressé en Italie

Efficace avec le Milan AC, Olivier Giroud n’a pourtant pas convaincu tous les spécialistes en Italie. De son côté, l’ancien attaquant Antonio Cassano estime que le Français ne mérite absolument pas les compliments reçus ces derniers mois.

Parfois sélectionné dans des périodes très difficiles, Olivier Giroud a cette fois mérité sa récente convocation en équipe de France. L’attaquant du Milan AC, seulement appelé pour compenser le forfait de Karim Benzema en Bleu, réalise une saison intéressante en Italie. La preuve en statistiques puisque le Français totalise pour le moment 11 buts toutes compétitions confondues, dont certains inscrits dans des rencontres importantes, en plus de ses quatre passes décisives. On peut dire que le champion du monde compense plutôt bien l’absence sur blessure de son coéquipier Zlatan Ibrahimovic.

Mais il en faudra beaucoup plus pour convaincre Antonio Cassano. De son côté, l’ancien avant-centre, furieux après les deux matchs nuls et vierges consécutifs du Milan AC, ne comprend pas les compliments adressés à Olivier Giroud. « J’ai vu une équipe sans idées, sans jeu, sans qualité, a critiqué l’Italien sur la chaîne Twitch Bobo TV. Lundi, le Torino a beaucoup mieux joué, les trois Rossoneri derrière l'attaquant de pointe étaient incorrigibles et seule la défense a bien fonctionné. On ressent tellement l'absence de Zlatan Ibrahimovic. »

« Avec Olivier Giroud, ce n’est pas la même chose, a-t-il comparé. Contre l’Inter Milan (2-1) et le Napoli (1-0), il a marqué ces buts mais même lui ne sait pas comment. Il n’a jamais fait un bon match cette saison. Pour moi, ce n’est pas un grand joueur, même si beaucoup l’encensent. Ensuite Brahim Diaz est horrible, tandis que Rafael Leão n’est plus le même qu’il y a un mois. Récemment, Franck Kessié fait seulement acte de présence. Pourtant le Milan AC est en train de faire quelque chose d’unique, parce qu'il est toujours en course pour le "Scudetto". » Rien de nouveau pour l’ancien joueur de Chelsea, habitué aux critiques.