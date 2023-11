Olivier Giroud a terminé le PSG, il reçoit un cadeau à 3,5 millions d'euros

Dans : Serie A.

Par Guillaume Conte

Toujours aussi affûté et efficace, le PSG peut le confirmer, Olivier Giroud n'en finit pas de surprendre et se montre indispensable au Milan AC comme en équipe de France. Le club italien a décidé de le récompenser de très belle manière.

Le karting Olivier Giroud est un véritable diesel. Annoncé en fin de carrière au sein de son club d’Arsenal puis de Chelsea, où il ne jouait même pas la moitié des matchs malgré son statut de champion du monde. Même chose en équipe de France, où le retour de Karim Benzema semblait le condamner au banc de touche, voire à l’absence de la liste pour ne pas faire d’ombre au renouveau offensif. Mais l’attaquant de pointe n’a pas moufté, et a choisi de rejoindre le Milan AC en 2021 pour reprendre du rythme, empile les matchs et les buts. A 37 ans, le natif de Chambéry a encore la forme, et il vient de marquer le but vainqueur de son équipe face au PSG en Ligue des Champions cette semaine, tout en réalisant une partition parfaite. Même chose chez les Bleus, avec toujours une forte présence et un sens du but qui pèsent dans les choix de Didier Deschamps, et surtout un rendement offensif bien moins convaincant quand il n’est pas là.

Giroud a zéro concurrence au Milan AC !

Autant dire qu’Olivier Giroud n’en a pas fini avec le football, et il va même profiter de sa bonne forme pour prolonger son contrat avec le Milan AC. La Gazzetta dello Sport annonce que tout est désormais bouclé pour une année supplémentaire, ce qui l’emmènera en juin 2025. Les négociations n’ont pas été bien compliquées, puisque l’international tricolore a accepté de baisser son salaire, qui tombe à 3,5 millions d’euros net sur l’année. De quoi voir venir tout de même, alors que le Milan AC peine à lui trouver un concurrent ou un successeur, même si les dirigeants lombards envisagent de mettre le paquet l’été prochain pour faire venir Jonathan David. En attendant, Olivier Giroud est toujours aussi indispensable, que ce soit pour Stefano Piolo ou pour Didier Deschamps. Le message est envoyé en vue du prochain Euro, et même pourquoi pas de la Coupe du monde 2026, dont Giroud ne sera plus très loin à l’issue de son contrat bientôt prolongé avec le Milan AC.