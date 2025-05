Officiel ‍: Max Allegri nouvel entraineur du Milan AC

Au lendemain du départ de Sergio Conçeicao, le Milan AC n’a pas perdu de temps en nommant Massimiliano Allegri à sa place. L’entraineur italien effectue un deuxième passage dans le club lombard après celui entre 2010 et 2014, avec qui il avait remporté le Scudetto en 2011. Depuis, le Mister est passé longuement à la Juventus Turin et il se cherchait un club depuis son départ de la Juventus en 2024.

Let’s give a warm welcome to our new Head Coach, Massimiliano Allegri! 👏#SempreMilan