Mike Maignan excite l'Europe, Milan sort les barbelés

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Mike Maignan est promis à un très bel avenir en équipe de France depuis la retraite internationale d'Hugo Lloris. Le portier de l'AC Milan est aussi très courtisé malgré sa place de numéro 1 en Lombardie.

L'équipe de France peut se féliciter de pouvoir compter sur les services de Mike Maignan depuis le départ d'Hugo Lloris. L'ancien portier du PSG a d'ailleurs réalisé deux très belles prestations face aux Pays-Bas puis l'Irlande. Avec l'AC Milan, Maignan impressionne toujours autant. Sa première saison avec le club lombard avait d'ailleurs été une réussite puisque le joueur de 27 ans avait grandement participé au titre en Serie A. Milan est conscient que Maignan séduit plus d'un club en Europe. Et il est hors de question pour les champions d'Italie de voir leur gardien quitter le club. Du moins, les Rossoneri veulent tout faire pour le convaincre de rester le plus longtemps possible. Et la direction lombarde a déjà un plan en tête.

Maignan, l'AC Milan veut faire des folies

Retour en vidéo sur l'arrêt monstrueux de Magic Mike Maignan. 😍🧱🇫🇷



🎥 @EURO2024FRApic.twitter.com/CzQ1RG7K0z — Actu Foot (@ActuFoot_) March 28, 2023

En fin de contrat en juin 2026, Maignan touche un salaire de 2,8 millions net par saison. A ce montant, difficile d'imaginer le joueur ne pas céder à de plus grosses propositions. Raison pour laquelle l'AC Milan compte tout faire pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Cela passera soit par la Serie A soit par le gain de l'actuel édition. Car une présence en C1 la saison prochaine rapportera 50 millions dans les caisses des Rossoneri. Et avec ce montant, Milan veut proposer un contrat tout beau tout neuf à Mike Maignan, avec une belle revalorisation salariale à la clé. C'est en tout cas ce qu'annonce ces dernières heures le Corriere della Sera, qui précise aussi que le joueur formé au PSG se plait beaucoup en Italie et ne compte pas bouger de sitôt. A noter que parmi les clubs qui lorgnent sur son profil, le PSG en fait partie, surtout que les performances récentes de Gianluigi Donnarumma ne rassurent pas vraiment. Un Donnarumma que Maignan a remplacé à Milan...