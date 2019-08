Mercato : Cristiano Ronaldo ulcéré par ces joueurs à 100ME

Dans : Serie A, Mercato.

Ce mercato estival le confirme, les prix du marché ne cessent de grimper et atteignent des hauteurs parfois inexplicables.

Cet été par exemple, les 126 M€ dépensés par l’Atlético Madrid pour le jeune João Felix, ou la folie à 87 M€ de Manchester United pour Harry Maguire ont surpris les observateurs. A commencer par Cristiano Ronaldo. En effet, l’attaquant de la Juventus Turin ne comprend pas cette inflation. D’où son petit coup de gueule sur la chaîne portugaise TVI.

« Il est difficile de faire des estimations dans le football actuel. On mise beaucoup sur le potentiel des joueurs et l'industrie du football est différente. C'est surréaliste, a critiqué l’ancien joueur du Real Madrid. Si l'on met le cas João Felix de côté, n'importe quel joueur vaut 100 M€ même s'il n'a rien démontré. Il y a davantage d'argent dans le football. Un défenseur central et un gardien peuvent valoir 70 ou 80 M€. »

Ronaldo estime son prix

« Je ne suis pas d'accord avec ça mais c'est le monde dans lequel on vit et il faut le respecter, a reconnu le quintuple Ballon d’Or, avant d’imaginer son prix quelques années auparavant. Si j'avais 25 ans... Si un gardien vaut 75 M€, un joueur comme moi, qui a réalisé ce que j'ai fait ces dernières années, doit valoir trois ou quatre fois plus. » Rappelons que la Juve avait déboursé près de 105 M€ pour un CR7 âgé de 33 ans.