Mercato : Cristiano Ronaldo réclame Benzema et un trio de folie !

Dans : Serie A.

Pour relancer la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo estime que son ancien coéquipier du Real Madrid Karim Benzema serait la recrue idéale. Mais le transfert de l’attaquant français semble assez improbable.

Sortie dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions par l’Olympique Lyonnais, la Juventus Turin a besoin de changement. Et l’on ne parle pas seulement du licenciement de l’entraîneur Maurizio Sarri, remplacé par le jeune technicien Andrea Pirlo. Le champion d’Italie doit aussi apporter du sang neuf dans son effectif qui n’a plus autant de marge sur la concurrence en Serie A. C’est pourquoi le nouveau coach de la Juve aimerait recruter un attaquant de classe mondiale et capable d’évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo la saison prochaine. Autant dire que le Portugais aura son mot à dire sur l’heureux élu. En effet, La Gazzetta dello Sport affirme que le quintuple Ballon d’Or a proposé le nom de Karim Benzema.

L’ancienne star du Real Madrid se verrait bien reformer à Turin le duo qui fonctionnait si bien dans la capitale espagnole. Lorsque le Français, connu et longtemps critiqué pour son altruisme, était considéré comme son principal lieutenant. Seulement voilà, les Bianconeri n’ont quasiment aucune chance de satisfaire la demande de Cristiano Ronaldo. Pour commencer, la Maison Blanche ne compte pas se séparer de son meilleur buteur cet été. Et de toute façon, l’avant-centre formé à l’Olympique Lyonnais n’a pas l’intention de quitter le Real après sa prolongation jusqu’en 2022 cette année.