Menacé, Mourinho a hâte de retrouver Cristiano Ronaldo

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

En difficulté avec la Roma, José Mourinho se retrouve menacé. L’entraîneur des Giallorossi pourrait perdre son poste en cas de contre-performance à Cagliari dimanche. Une perspective qui n’a pas l’air d’inquiéter le Portugais, apparemment impatient de travailler en Arabie Saoudite.

C’est bien connu, tout va très vite en football. Il y a encore quelques mois, José Mourinho laissait planer le doute sur son avenir pendant que la Roma souhaitait absolument le conserver. L’entraîneur romain est finalement resté. Mais son début de saison n’est pas à la hauteur des ambitions fixées. Le club de la capitale italienne occupe seulement la 13e place du championnat avant son déplacement à Cagliari dimanche. Une rencontre peut-être décisive pour le Special One.

Mourinho sous pression

En effet, le Corriere dello Sport affirme que la Roma, mécontente des résultats et du comportement de son entraîneur, se prépare à le licencier en cas de défaite contre la lanterne rouge de Serie A. La direction aurait déjà contacté Hans-Dieter Flick, libre après son départ de la sélection allemande en septembre dernier. A noter que l’Italien Antonio Conte et l’ancien Marseillais Igor Tudor seraient également appréciés. Autant dire que José Mourinho doit sentir la pression. Mais cela n’a pas l’air d’inquiéter le technicien attiré par le football saoudien.

« Je suis à Rome, je suis concentré sur la Roma et je donnerai tout jusqu'à mon dernier jour ici, a confié José Mourinho dans des propos relayés par le quotidien transalpin. Personne ne connaît l'avenir, mais ma conviction c'est que je travaillerai en Arabie Saoudite. Je ne sais pas quand mais je suis plutôt certain que c'est une chose que je ferai. Le développement de la Saudi Pro League ? Je pense que c'est l'effet Cristiano Ronaldo. Il est arrivé le premier là-bas et il a changé la perspective. C'est confirmé par les arrivées de joueurs qui ne sont pas en fin de carrière, mais en pleine possession de leurs moyens. La compétitivité en Arabie Saoudite est réelle. » Et le sera encore plus avec un coach de son calibre.