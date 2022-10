La Juve falsifie ses comptes, Cristiano Ronaldo impliqué

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Sous le coup d’une enquête sur ses finances, la Juventus Turin est accusée d’avoir falsifié ses comptes. Le club turinois a profité de la crise sanitaire pour enregistrer des baisses de salaire, sans signaler les primes accordées à ses joueurs, à commencer par Cristiano Ronaldo.

Décidément, la Juventus Turin vit un début de saison très compliqué. Déjà distancés en Serie A, les Bianconeri ne disputeront pas les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après leur défaite contre le Benfica Lisbonne (4-3) mardi. Et la situation extra-sportive n’est pas beaucoup plus réjouissante. En effet, La Gazzetta dello Sport nous apprend que le club turinois fait l’objet d’une enquête.

La justice italienne étudie les finances de la Juventus Turin soupçonnée d’avoir falsifié ses comptes pendant la crise sanitaire. Les irrégularités repérées concernent les sommes d’argent versées aux joueurs. Durant cette période difficile sur le plan économique, l’effectif avait accepté une baisse de salaire par solidarité envers le club. Et pour rattraper ces montants, la Juventus Turin aurait promis des primes à payer plus tard. Seulement voilà, les dirigeants de la Juventus Turin n’auraient pas déclaré ces paiements différés. Et la justice locale serait tombée sur des documents concernant Cristiano Ronaldo.

La Juve a caché les 20 M€ de Ronaldo

Il s’agirait d’un accord entre la Vieille Dame et son ancien attaquant, à qui la direction aurait promis une prime de 20 millions d’euros, et ce même s’il quittait le club l’été suivant. A noter que 16 dirigeants turinois, dont le président Andrea Agnelli et le vice-président Pavel Nedved, seraient menacés par cette enquête. De son côté, l’attaquant de Manchester United a refusé de répondre aux questions du procureur de Turin, précise le média La Stampa. Pour obtenir la version du Portugais, la justice italienne devra lui transmettre une convocation formelle. Autant dire que Cristiano Ronaldo, en froid avec son manager Erik ten Hag chez les Red Devils, a d’autres préoccupations en ce moment.