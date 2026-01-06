Esp : Le Barça double l'Inter et s'offre Cancelo

Première surprise lors de ce mercato hivernal, le FC Barcelone a bouclé l’arrivée de Joao Cancelo. Le latéral portugais va faire son grand retour en Catalogne dans le cadre d’un prêt en provenance d’Al-Hilal.

C’est la première surprise de ce mois de janvier sur le marché des transferts. Transféré à Al-Hilal pour 25 millions d’euros en août 2024, Joao Cancelo va faire son retour dans un top club européen. En effet, Fabrizio Romano confirme qu’un accord total a été trouvé avec le défenseur portugais ainsi qu’entre son club d’Al-Hilal et le FC Barcelone . Le club catalan va payer 4 millions d’euros pour obtenir le prêt de Joao Cancelo durant les six prochains mois.

Un gros coup de la part de l’actuel leader de la Liga puisque l’Inter Milan était également sur le dossier. Le club nerazzurri avait également trouvé un accord verbal avec Al-Hilal. Mais le joueur, qui a déjà connu les deux clubs par le passé, a finalement opté pour Barcelone selon le spécialiste du mercato. Hansi Flick va enfin disposer d’une véritable doublure à Jules Koundé pour la seconde partie de saison et peut se féliciter de récupérer un joueur également capable de doubler le couloir gauche si besoin et qui dispose en plus d’une très forte expérience.