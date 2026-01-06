ICONSPORT_269781_0107

Esp : Le Barça double l'Inter et s'offre Cancelo

Liga06 janv. , 9:00
parCorentin Facy
0
Première surprise lors de ce mercato hivernal, le FC Barcelone a bouclé l’arrivée de Joao Cancelo. Le latéral portugais va faire son grand retour en Catalogne dans le cadre d’un prêt en provenance d’Al-Hilal.
C’est la première surprise de ce mois de janvier sur le marché des transferts. Transféré à Al-Hilal pour 25 millions d’euros en août 2024, Joao Cancelo va faire son retour dans un top club européen. En effet, Fabrizio Romano confirme qu’un accord total a été trouvé avec le défenseur portugais ainsi qu’entre son club d’Al-Hilal et le FC Barcelone. Le club catalan va payer 4 millions d’euros pour obtenir le prêt de Joao Cancelo durant les six prochains mois.
Un gros coup de la part de l’actuel leader de la Liga puisque l’Inter Milan était également sur le dossier. Le club nerazzurri avait également trouvé un accord verbal avec Al-Hilal. Mais le joueur, qui a déjà connu les deux clubs par le passé, a finalement opté pour Barcelone selon le spécialiste du mercato. Hansi Flick va enfin disposer d’une véritable doublure à Jules Koundé pour la seconde partie de saison et peut se féliciter de récupérer un joueur également capable de doubler le couloir gauche si besoin et qui dispose en plus d’une très forte expérience.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281413_0018
Mercato

L'OM et l'OL avec Abdelli, le coup de poker

ICONSPORT_259253_0019
PSG

PSG : Beraldo à Nantes, le coup de folie de Kita

ICONSPORT_281203_0167
RCSA

Rosenior signe à Chelsea et s’explique

ICONSPORT_280510_0150
OM

OM : De Zerbi à MU, l'Angleterre l'annonce

Fil Info

06 janv. , 10:30
L'OM et l'OL avec Abdelli, le coup de poker
06 janv. , 10:00
PSG : Beraldo à Nantes, le coup de folie de Kita
06 janv. , 9:40
Rosenior signe à Chelsea et s’explique
06 janv. , 9:40
OM : De Zerbi à MU, l'Angleterre l'annonce
06 janv. , 9:20
« Un foutage de gueule », Rosenior scandalise Strasbourg
06 janv. , 9:00
Le Real trouve mieux que Vitinha, le PSG jubile
06 janv. , 8:40
OL : Un deuxième madrilène arrive après Endrick
06 janv. , 8:20
PSG : Dembélé, Hakimi, il annonce un mercato de feu

Derniers commentaires

Zabarnyi fait peur, le PSG ne panique pas

Pour l'instant il ne confirme pas la réputation qu'il avait.Il a du mal à se positionner ,il est souvent pris en profondeur, il fait des bourdes .on attend de voir d'ici la fin de saison mais on se posera la question d'un départ s'il ne gomme pas ses insuffisances

« Un foutage de gueule », Rosenior scandalise Strasbourg

N'importe quoi sans chelsea il serai en ligue 2 c'est eux qui ramène des jeune joueur à fort potentiel.

Trophée des champions, le PSG annule tout

payer 800 euros pour aller si loin voir le PSG jouer contre des brêles, non merci

PSG : Dembélé, Hakimi, il annonce un mercato de feu

le laisser partir!Et pourquoi? Il est le meilleur à son poste.On doit le garder il est trop précieux

Le Real trouve mieux que Vitinha, le PSG jubile

les mecs inventent sans cesse de pures conneries.meilleur que Vitinha ,c'est à se tordre de rire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading