« Un foutage de gueule », Rosenior scandalise Strasbourg

Liam Rosenior devrait s’engager avec Chelsea dans les prochaines heures. Un départ qui ne passe pas auprès de certains observateurs et supporters strasbourgeois.

Le RC Strasbourg va très certainement devoir se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. Liam Rosenior serait en effet sur le point de rejoindre Chelsea. Les Blues n’ont pas tardé à remplacer Enzo Maresca et auraient trouvé leur successeur au sein d’un autre club de la galaxie BlueCo.

Une situation qui agace fortement les supporters et observateurs strasbourgeois, lesquels peinent à comprendre comment leur club peut à ce point perdre en identité et en pouvoir décisionnel. Elton Mokolo ne dira pas le contraire, lui qui en veut autant à Rosenior qu’à Marc Keller.

Rosenior se met du monde à dos

Sur l’antenne d’Eurosport, le consultant s’est exprimé sans détour au sujet de l’entraîneur anglais :

« Sincèrement, que dire d’autre que c’est du foutage de gueule. C’est du foutage de gueule, parce que le garant de ton projet collectif, le garant d’une certaine identité, a décidé de partir à Chelsea. Un entraîneur qui s’en va en cours de saison, encore plus dans ce contexte, c’est compliqué. Sa chance, c’est qu’il n’y a pas encore eu de match à domicile pour lui.

Chelsea est une bonne opportunité, c’est une institution. Mais l’ironie, c’est que la personne qui a recruté pour plus de 100 millions d’euros à Strasbourg s’en va comme ça. La communication qui sera faite par Marc Keller ne suffira pas. Chelsea va défaire les ambitions de Strasbourg. Keller sera attendu au tournant. Il faudra se positionner sur un entraîneur ambitieux, qui pensera avant tout à Strasbourg. »

Le RC Strasbourg jouera une part de sa crédibilité en Ligue 1 dans les prochaines heures. Les supporters du club attendent un message fort de la part de la direction, sous peine d’exprimer leur mécontentement lors des prochaines rencontres à domicile des Alsaciens. Actuellement 7e du championnat, le RCSA serait bien inspiré de ne pas tout gâcher au cours de cette saison.

Ce mardi, Liam Rosenior et Marc Keller vont tenir une conférence de presse à Strasbourg pour s'expliquer sur la situation, mais cela risque d'avoir du mal à calmer les supporters agacés de voir leur entraineur partir en pleine saison.