L'Inter demande l'aide de l'Italie avant d'affronter le PSG

A moins de deux semaines de la finale de la Ligue des champions contre le PSG, l'Inter est à la lutte pour le titre de Serie A. Le calendrier italien pourrait être aménagé afin d'éviter une catastrophe pour les Nerazzurri.

A une journée de la fin du championnat italien, et après un dimanche totalement incroyable, Naples compte toujours un point d'avance sur l'Inter. Cependant, la date de cette dernière journée de Serie A n'a toujours pas été fixée, car la participation de l'équipe de Simone Inzaghi à la finale de la Ligue des champions le 31 mai prochain pose un vrai problème aux autorités sportives italiennes. Car si l'Inter et Naples se retrouvaient à égalité de points après la 38e journée de championnat, il est prévu qu'un match, nommé spareggio, oppose les deux équipes afin de savoir qui décrochera le Scudetto. Un match qu'il faudra évidemment caser rapidement dans le calendrier afin que la Serie A ne se termine pas en juin, la finale de la LDC empêchant que cette rencontre décisive se dispute quelques jours avant le choc face au PSG à Munich.

L'Inter et Naples en matchs avancés jeudi ?

Questo campionato è pura FOLLIA 🤯 pic.twitter.com/wWgBu8DxiV — Lega Serie A (@SerieA) May 18, 2025

Bien sûr, ce scénario n'est pas le plus probable, car Naples reçoit Cagliari, et semble en mesure de s'imposer à domicile, tandis que l'Inter aura un déplacement pas simple à Côme. Cependant, gouverner c'est prévoir et si dans un premier temps la 38e et dernière journée de championnat devait être programmé le dimanche 25 mai, les médias italiens affirment que finalement les matchs Naples-Cagliari et Côme-Inter devraient se jouer ce jeudi. Ce qui permettait de faire jouer dimanche prochain, en même temps que les autres matchs de la dernière journée, la fameuse finale pour le titre de champion d'Italie si besoin. L'Inter aurait alors une semaine pour préparer sa finale contre le PSG, tandis que l'Italie n'aurait pas à attendre pour connaître son champion 2024-2025. La décision des instances sportives va intervenir dans les prochaines heures afin que tout soit clair.