L'Inter avant l'OM, l'Arabie Saoudite prend un stop

Dans : Serie A.

Par Baptiste Mulatier

Le fonds souverain d’Arabie Saoudite (PIF) a souvent été associé à l’Inter et même à l'OL, surtout depuis le rachat de Newcastle. Le directeur sportif du club italien, Giuseppe Morata, a mis les choses au clair après le match contre la Juventus.

Il y a un peu plus de deux semaines, l’Arabie Saoudite par le biais de son fonds souverain (PIF), a officiellement racheté le club de Newcastle. Après des mois de tractations, le pays du Moyen-Orient a réalisé l’un de ses grands objectifs : rentrer définitivement dans le monde du football, via le championnat le plus puissant du monde, la Premier League. L’Arabie Saoudite va pouvoir développer son « soft power » par le biais du ballon rond, comme le font le Qatar avec le PSG notamment, et les Émirats Arabes Unis avec Manchester City et son fameux City Football Group. Et selon certaines rumeurs, l’Arabie Saoudite ne voudrait pas s’arrêter en si bon chemin. Le prince héritier, Mohamed ben Salmane, aurait l’Inter en ligne de mire. Les finances du club milanais ne sont pas vraiment au vert. Deux des grands artisans du titre la saison dernière, Romelu Lukaku et Achraf Hakimi, ont été vendus pour respectivement 115 ME et 70 ME.

« Le président m’a assuré qu’il restait »

Après le match nul contre la Juventus dimanche soir (1-1) à l’occasion de la 9e journée de Serie A, Giuseppe Morata a pourtant démenti ces différentes informations. « Je ne suis pas actionnaire, donc ce n'est pas de mon ressort, mais je peux dire que j'ai parlé au président et il m'a assuré qu'il resterait. Il n'y a rien de concret, même si, comme je l'ai dit, c'est quelque chose dont nos propriétaires s'occupent. Ce n’est pas mon domaine d'expertise », a assuré le directeur sportif au micro de DAZN. Le groupe Suning devrait donc rester l’actionnaire de l’Inter, même si lors d’un processus de vente, les rumeurs sont quasi systématiquement éteintes par les principaux intéressés. La question est désormais de savoir comment cette déclaration va relancer la fameuse "vente OM" aux Saoudiens, annoncée par quelques insiders depuis déjà plusieurs mois.