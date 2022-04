L'AC Milan victime de la Olivier Giroud dépendance ?

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

L'AC Milan est toujours leader de la Serie A, mais Naples et même l'Inter remettent la pression sur un club qui connaît un gros passage à vide sur le plan offensif et dépend plus que jamais d'Olivier Giroud.

Il n’y a pas le feu à la maison milanaise, mais quelques signaux inquiètent les supporters des Rossoneri depuis le nul de lundi soir contre Bologne (0-0). Face à une formation qui n’avait rien à gagner et à perdre, les attaquants de l’AC Milan n’ont jamais trouvé la faille, même Zlatan Ibrahimovic, qui a remplacé Olivier Giroud en fin de match, finissant le match muet lui aussi. Après la 31e journée de Serie A, et même si l’Inter compte un match en moins, la formation de Stéfano Pioli ne compte plus qu’un point d’avance sur Naples et quatre sur le voisin milanais. Mais sur ce dernier mois, c’est surtout l’efficacité des deux buteurs de l’AC Milan qui inquiète puisque Olivier Giroud et Leao n’ont pas trouvé une seule fois le chemin des filets adverses. Une situation qui inquiète d’autant plus que le buteur français avait été d’une précision chirurgicale en marquant des buts en or dans le derby contre l’Inter, et le 6 mars dernier, c’est encore l’attaquant français qui avait permis à son équipe de battre de Napoli.

L'AC Milan n'a plus perdu depuis presque 3 mois, mais...

Même si l'AC Milan n'a plus perdu en Championnat depuis le 17 janvier contre La Spezia (1-2), le mutisme de ses deux meilleurs buteurs depuis plusieurs semaines commence à inquiéter alors que le sprint final est bien entamé. Arrivé l'été dernier chez les Rossoneri, Olivier Giroud est devenu l'arme fatale de Milan, et la presse italienne s'inquiète de le voir être moins décisif, d'autant que le joueur de 35 ans a besoin de continuer à briller s'il veut prétendre à une place en équipe de France d'abord pour la Ligue des Nations en juin prochain, puis pour le Mondial au Qatar. A décrochant un titre de Champion d'Italie, qui plus en est en se montrant de nouveau efficace, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, derrière Thierry Henry, pourrait marquer de gros points. Le Milan AC n'attend que cela.