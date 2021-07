Ita : Olivier Giroud à l'AC Milan, c'est signé !

Dans : Serie A.

L'AC Milan a officialisé ce samedi la signature d'Olivier Giroud. L'attaquant français quitte Chelsea après trois saisons et va désormais découvrir la Serie A.

Arrivé en Italie depuis 48 heures, et après avoir passé sa visite médicale à Milanello, Olivier Giroud s'est engagé avec l'AC Milan, où il sera associé à Zlatan Ibrahimovic. « L'AC Milan est ravi d'annoncer la signature d’Olivier Jonathan Giroud, joueur du Chelsea FC . L' attaquant français portera le maillot numéro 9. Né à Chambéry le 30 septembre 1986, Giroud a débuté avec les jeunes de Grenoble, club. avec lequel il a fait ses débuts en Equipe Première en 2005. Après avoir porté les maillots d'Istres et de Tours, il a débarqué à Montpellier en Ligue 1, club sous le maillot duquel il a fait 85 apparitions et marqué 39 buts en deux ans, remportant le championnat de France lors de la saison 2011/2012. À l'été 2012, il a signé à Arsenal avec lequel il a marqué 105 buts en 253 matchs et remporté 3 FA Cups et 3 Community Shields. En janvier 2018, il a rejoint Chelsea, avec lequel il a joué 119 matchs et marqué 39 buts, remportant 1 Ligue des champions, 1 Ligue Europa et 1 FA Cup. Il a fait ses débuts en équipe nationale française en novembre 2011, faisant 110 apparitions sous le maillot tricolore et marquant 46 buts, gagnant la Coupe du monde en 2018 », rappelle le club italien.