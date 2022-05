L'AC Milan et Bahreïn, c'est fini avant de commencer

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Annoncé comme tout proche de racheter l'AC Milan, couronné champion d'Italie le week-end dernier, Investcorp, un fonds d'investissement basé à Bahreïn a jeté l'éponge.

Depuis dimanche, et la victoire de leur équipe à Sassuolo, les supporters milanais sont sur un petit nuage, Olivier Giroud et ses coéquipiers ayant ramené le Scudetto à la maison après plus de dix ans d’attente. Mais dans les coulisses des Rossoneri, ce ne sont pas les vacances et encore moins la fête, puisque les dirigeants de l’AC Milan travaillent sur une possible reprise du club lombard. Il y a quelques semaines, Investcorp, un fonds d'investissement installé à Bahreïn, avait annoncé son intention de racheter l’ancienne équipe de Silvio Berlusconi, désormais propriété du fonds d’investissement américain Elliot Management. On avait évoqué un montant de près de 1,2 milliard d’euros, l’agence Reuters annonçant une signature de la transaction fin avril. Mais rien ne s’est concrétisé, au point même qu’il y a quelques jours, c’est un autre repreneur connu en France puisqu’il possède le TFC, à savoir RedBird Capital Partenrs qui est apparu dans le dossier et serait proche de rafler la mise. Quoi qu’il en soit, Investcorp a officiellement jeté l’éponge.

L'AC Milan a un candidat à la reprise en moins

We had discussions with Elliott about a potential investment in #AC Milan. As can be the case with premium deals, a commercial agreement wasn’t reached, and we have mutually decided to end talks. We wish AC Milan the best for next season and beyond — محمد محفوظ العارضي (@MMAlardhi) May 26, 2022

Dans la communiqué, le fonds d'investissement basé à Bahreïn a indiqué que les négociations avec le board de l’AC Milan étaient terminées et sans aucun accord. « Nous avons eu des discussions avec Elliott sur un investissement potentiel dans l’AC Milan. Comme cela peut arriver dans des discussions sur un deal premium, un accord commercial n'a pas été trouvé et nous avons mutuellement décidé de mettre fin aux discussions. Nous souhaitons le meilleur à l'AC Milan pour la saison prochaine et au-delà », a annoncé Mohammed Al Ardhi, président exécutif d’Investcorp. Pour l’instant, on ne sait pas où en sont les négociations avec RedBird Capital, qui est prêt à mettre 1,3 milliard d’euros pour prendre les commandes du Champion d’Italie, tout en laissant de la place à l’actuel propriétaire.