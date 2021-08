Juventus : Cristiano Ronaldo fait ses adieux officiels

Dans : Serie A.

Par Alexis Rose

Au terme d’une incroyable journée, passée entre Turin et Manchester, Cristiano Ronaldo a finalement choisi de poursuivre sa carrière à United. Mais ce n’est pas pour autant qu’il va vite zapper la Juventus.

L'incroyable come-back de Cristiano Ronaldo à Manchester United s’est finalisé en quelques heures à peine. Puisque ce vendredi matin, CR7 a fait ses adieux à ses coéquipiers turinois en pensant prendre la direction de Manchester City. Sauf que l’offensive de dernière minute de United a fait mouche, et avec une offre de 29 millions d’euros, plus un contrat de deux ans assorti d’un salaire de 30 ME par an, les Red Devils ont tout raflé. Si l'histoire est plus que belle pour celui qui a remporté sa première Ligue des Champions et son premier Ballon d’Or à MU lors de son premier passage entre 2003 et 2009, Cristiano Ronaldo n’oublie pas de remercier la Juventus, le club qui l’a acheté pour 100 ME au Real Madrid en 2018.

« Vous serez toujours dans mon cœur »

« Aujourd'hui, je quitte un club incroyable, le plus grand d'Italie et sûrement l'un des plus grands d'Europe. J'ai donné mon cœur et mon âme pour la Juventus et j'aimerai toujours la ville de Turin jusqu'à mes derniers jours. Les supporters bianconeri m'ont toujours respecté et j'ai essayé de répondre en me battant pour eux à chaque match, chaque saison, chaque compétition. En fin de compte, nous pouvons tous regarder en arrière et réaliser que nous avons fait de grandes choses, pas tout ce que nous voulions, mais quand même, nous avons écrit une très belle histoire ensemble. Je serai toujours l'un d'entre vous. Vous faites désormais partie de mon histoire, comme je sens que je fais partie de la vôtre. Italie, Juve, Turin, supporters bianconeri, vous serez toujours dans mon cœur », a lancé CR7 sur son compte Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Une belle lettre d’adieux qui laissera les Tifosi de la Vieille Dame avec un goût mitigé en bouche, sachant que Cristiano Ronaldo n’a pas réussi à remettre la Juve au sommet du football européen en Ligue des Champions, l’objectif pour lequel il était venu à Turin.