Juve : Zidane et Cristiano Ronaldo réunis, le rêve se réalise

Dans : Serie A.

En désaccord avec la direction, Zinédine Zidane pourrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison. En Italie, la Juventus Turin et Cristiano Ronaldo l’attendent avec impatience.

Un nouveau divorce se prépare entre le Real Madrid et Zinédine Zidane. Un an après son retour aux commandes, l’entraîneur des Merengue se dirige encore vers la sortie alors que les résultats sportifs sont loin d’être catastrophiques. Rappelons que le club madrilène, certes battu à domicile par Manchester City (2-1) en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, occupe actuellement le fauteuil de leader en Liga. Mais selon les rumeurs qui circulent, le Français serait en désaccord avec son président Florentino Pérez, et ses choix provoqueraient des tensions avec les cadres de son vestiaire.

C’est pourquoi la Maison Blanche aurait pris la température auprès de Mauricio Pochettino. Pendant ce temps-là, Zidane prépare lui aussi son avenir. A en croire le Daily Mail, la Juventus Turin tente de récupérer son ancien joueur avec un contrat de trois ans, assorti d’un salaire annuel à 8 millions d’euros. Et apparemment, le coach du Real, qui a gardé de bonnes relations avec le patron turinois Andrea Agnelli, serait intéressé par la proposition de la Vieille Dame. Plus qu’un simple rêve, il s’agirait donc d’une piste concrète pour la Juve, dont les supporters et surtout l’attaquant Cristiano Ronaldo seraient ravis de retrouver Zidane chez les Bianconeri.