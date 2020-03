Esp : Zidane n’a pas sauvé sa tête, le Real contacte son successeur

Dans : Liga.

Malgré la victoire contre le FC Barcelone (2-0) dimanche en Liga, Zinédine Zidane reste annoncé sous la menace. En effet, le Real Madrid envisagerait de le remplacer cet été.

Au Real Madrid, même Zinédine Zidane n’a aucun passe-droit. Son statut de légende de la Maison Blanche ne change rien, pas plus que les trois Ligues des Champions remportées en tant qu’entraîneur. Comme tous ses prédécesseurs, le Français se retrouve sur la sellette à la moindre mauvaise période. A tel point qu’un succès dans le Clasico ne suffit pas pour écarter la menace. En effet, The Independent évoque un possible changement de coach à la fin de la saison. La direction, toujours marquée par la défaite à domicile contre Manchester City (2-1) en Ligue des Champions la semaine dernière, constaterait que l’ambiance ne serait plus aussi joyeuse dans le vestiaire, où des cadres accepteraient difficilement certaines décisions du technicien.

De plus, les relations entre le président Florentino Pérez et Zidane ne seraient pas idéales, ce dernier n’étant pas du genre à se soumettre aux ordres de son supérieur. C’est pourquoi le Real Madrid aurait demandé à être tenu au courant de la situation de Mauricio Pochettino. L’ancien manager de Tottenham, toujours libre, devrait reprendre du service la saison prochaine. Et le club madrilène, qui l’a déjà contacté par le passé, voudrait garder contact au cas où Zidane n’était plus l’homme de la situation…