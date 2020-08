Juve : Un buteur recherché, un message clair pour Cristiano Ronaldo

Dans : Serie A.

Malgré les rumeurs, la Juventus Turin et Cristiano Ronaldo ne cessent de démentir l’hypothèse d’une séparation pendant le mercato estival. Les deux parties auraient plutôt l’intention d’améliorer leur collaboration.

L’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions a fait des dégâts à la Juventus Turin. Depuis l’échec face à l’Olympique Lyonnais, la Vieille Dame semble déterminée à prendre des décisions fortes pour se relancer. La première concerne évidemment l’entraîneur Maurizio Sarri, viré puis remplacé par le jeune coach Andrea Pirlo. Ensuite, le champion d’Italie prépare du mouvement dans son effectif. En plus du milieu français Blaise Matuidi qui n’a pas été retenu, certains indésirables seront poussés vers la sortie. On parle même de possibles départs de stars comme Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo, dont l’agent Jorge Mendes l’aurait proposé à de nombreux clubs comme le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.

Une information étonnante et rapidement démentie par l’entourage de l’attaquant portugais qui aurait bien l’intention d’honorer son contrat jusqu’en 2022. Et de son côté, la Juve compte bien conserver son buteur. La preuve, La Gazzetta dello Sport nous apprend que les Bianconeri, mécontents du rendement de Gonzalo Higuain, vont tenter de recruter un avant-centre pour mieux épauler Cristiano Ronaldo. C’est pourquoi les pistes menant à Raul Jimenez (Wolverhampton), Arkadiusz Milik (Naples) et Alvaro Morata (Atlético Madrid) sont évoquées. Une manière de rassurer CR7 sur les ambitions turinoises.