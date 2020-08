PSG : Cristiano Ronaldo, une réponse brutale !

Dans : PSG.

Les rumeurs s'intensifient sur l'avenir de Cristiano Ronaldo, son départ de la Juventus ne semblant plus impossible. Le PSG étant évoqué comme un point de chute possible.

En affirmant jeudi sur la BBC que Jorge Mendes était actuellement en train de chercher un club pour Cristiano Ronaldo, à la demande de ce dernier, Guillem Balague a mis de l’huile sur le feu dans un dossier toujours très sensible. Outre le Paris Saint-Germain, le journaliste affirmait que CR7 avait également été proposé au FC Barcelone, à des clubs anglais et même en Major League Soccer. De quoi faire frissonner les supporters de la Juventus, dans la mesure où le joueur portugais a tenu l’équipe à bout de bras depuis qu’il a rejoint le Piémont. Et même s’il reste encore deux ans de contrat à Cristiano Ronaldo, la tension est montée d’un cran au sein de la Juve après l’élimination en Ligue des champions face à l’Olympique Lyonnais.

Mais ce vendredi, l’hypothèse d’un départ de Cristiano Ronaldo est tempéré par une source proche de CR7 qui s’est confié à AS. « Tout est faux », prévient l’entourage de Cristiano Ronaldo, qui précise au passage que la star portugaise et sa famille sont très heureuses à Turin et que le souhait de Ronaldo est de rester jusqu’à la fin de son contrat, en 2022 à la Juventus. Bien évidemment, le média espagnol admet que CR7 ne peut pas revendiquer publiquement son désir de quitter la Serie A, mais il rappelle que lorsque Cristiano Ronaldo avait abandonné le Real Madrid il avait lui même semé des indices qui annonçaient son départ, ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est à priori actuellement que Jorge Mendes doit rencontre Leonardo en marge du Final 8 au Portugal, on pourrait donc rapidement en savoir plus.