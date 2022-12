Juve : Paul Pogba est vraiment maudit

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Blessé depuis de nombreuses semaines, Paul Pogba a dû déclarer forfait pour la Coupe du monde 2022 avec l'équipe de France. Le champion du monde n'en a pas fini avec les galères...

Paul Pogba ne s'en sort pas. Depuis son retour à la Juve l'été dernier, le milieu de terrain français enchaine les pépins physiques et personnels. Forfait pour la Coupe du monde, le champion du monde garde tout de même le moral. Et il va falloir encore de la force mentale à Paul Pogba avant de revenir à la compétition avec la Juve ou l'équipe de France. Selon les informations du Corriere dello Sport et de la Stampa, Paul Pogba ne rechaussera pas les crampons avant 2023.

Pogba, la Juve déprime

📱 Le message de @paulpogba au groupe pendant un appel avec Kingsley Coman 🫶#FiersdetreBleus pic.twitter.com/br5uFE6TOO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 13, 2022

Opéré d'un genou en septembre dernier, l'ancien joueur de Manchester United devrait revenir sur les terrains dans un mois. Pour le moment, Paul Pogba n'a pas repris la course et doit se contenter de travailler en salle. Son dernier match remonte à avril dernier et la Vieille Dame ne veut prendre aucun risque. L'objectif est bien de pouvoir compter sur un Pogba à 100% pour une seconde partie de saison qui sera très importante pour la Vieille Dame. Le club, qui connait de grosses difficultés économiques, se doit de disputer la prochaine Ligue des champions. Aussi, la Juve devra faire un parcours honorable en Ligue Europa, alors que la Juve affrontera Nantes en barrages. Mais les Bianconeri pourraient aussi être tentés de recruter un nouveau joueur au milieu de terrain malgré des finances bancales. Et cela pourrait passer par la vente de Dusan Vlahovic, qui aurait quelques envies d'ailleurs. Cela tombe bien, le PSG est intéressé par son profil depuis quelques mois maintenant. En tout cas, à la Juve, on croise les doigts pour voir Paul Pogba mais également ses meilleurs éléments revenir en forme. Il en va de la santé sportive et économique du club italien.