Juve : Matuidi détruit cette idée reçue sur Cristiano Ronaldo

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Triple buteur contre la Suisse (3-1) mercredi en demi-finale de la Ligue des Nations, Cristiano Ronaldo n’a pas impressionné ses coéquipiers.

Tous ceux qui le côtoient sur le terrain savent que l’international portugais peut claquer un triplé à tout moment. Petit exemple lors du point presse de l’équipe de France avec Blaise Matuidi, pas du tout surpris par la performance de son partenaire à la Juventus Turin. Le milieu de terrain en a profité pour complimenter CR7. Mais contrairement aux éloges habituels, l’international tricolore n’a pas décrit l’attaquant comme un simple acharné au travail.

« On se dit que c'est normal, parce que c'est Cristiano, et après on peut être surpris, parce qu'il n'est plus tout jeune. Il me surprend tous les jours par sa capacité à se surpasser, à ne jamais lâcher. Je vois ce qu'il fait au quotidien, et ce qu'il fait en match, c'est la conséquence d'un travail intensif au quotidien. Il est récompensé par son travail, au-delà du fait que c’est un génie du football », a souligné l’ancien Parisien, qui tient à rappeler que Cristiano Ronaldo, comme Lionel Messi, a lui aussi un talent inné.