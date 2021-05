Juve : Le constat accablant de Rabiot sur le PSG

Dans : Serie A.

Depuis son passage du PSG à la Juventus Turin, Adrien Rabiot a considérablement évalué dans sa façon de jouer mais également d’un point de vue physique.

Le milieu de terrain de l’Equipe de France s’est taillé une silhouette très musclée à force de travailler à la Juventus Turin. Dans une interview accordée au site Billion Keys, l’ancien milieu défensif du PSG a rassuré tout le monde, il n’a jamais pris de produits illicites. « Je rassure tout le monde, je ne prends pas le moindre produit illicite ! Il est vrai que l'on me fait régulièrement remarquer que j'ai pris en masse musculaire. C'est le fruit de la méthode de travail à la Juventus. Pourtant, je ne bosse pas spécifiquement plus que les autres joueurs en salle de musculation. Je pense que c'est davantage lié aux exercices effectués sur le terrain lors de la présaison et pendant la saison, ainsi qu'à une bonne hygiène de vie » explique l’ancien Parisien.

« Ici, ça bosse très dur… »

Comme beaucoup d’anciens joueurs de Ligue 1 partis à l’étranger, Adrien Rabiot a par ailleurs reconnu que les différences étaient nombreuses entre la France et les grands clubs européens. Sans le dire trop fort, Adrien Rabiot a avoué qu’une journée type d’entraînement à la Juventus Turin n’avait pas grand-chose à voir avec ce qu’il a connu par le passé au PSG. Ses anciens entraîneur à Paris apprécieront. « Au PSG, nous pouvions rester dans les vestiaires sans faire ce travail en amont d'une séance. Ici, ça bosse très dur entre deux matches. Après chaque entraînement, nous prenons beaucoup de temps pour les soins et le travail de récupération. C'est très professionnel à ce niveau. La mentalité italienne ne tolère aucun écart sur ce plan ». Un discours qui rejoint notamment celui de Morgan Sanson, choqué par la différence de travail entre Aston Villa et l’OM, et qui ne s’était pas gêné pour le dire il y a quelques semaines.