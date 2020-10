Juve : Cristiano Ronaldo, une honte et un scandale !

Dans : Serie A.

Cristiano Ronaldo a été contrôlé positif au coronavirus la semaine dernière. Son retour en Italie a provoqué la colère du ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, qui multiplie les charges à l'encontre du Portugais.



Déclaré positif au covid-19 pendant le rassemblement du Portugal, Cristiano Ronaldo avait pris la décision de rentrer à Turin pour y passer sa quarantaine. Un choix qui avait alors mis en furie le ministre des Sports italien, Vicenzo Spadafora. Ces derniers jours, l’homme politique accusait l’ancien joueur du Real d’avoir violé le protocole anti-covid. Il lui reproche de s’être rendu au Portugal sans observer une période d’isolement préventive mais surtout d’être revenu dans le Piémont en étant positif. Des accusations qu’il a réitérées ces dernières heures sur les antennes de la chaîne italienne LA7, alors qu’il avait promis de ne plus parler de cette affaire.

« On doit prévoir un plan B ou un plan C pour cette saison. Le protocole fonctionne, mais il faut le respecter. On peut le durcir, mais si, de toute façon, quelqu’un ne le respecte pas … Ronaldo ? Certains champions pensent être au-dessus de tout. Il a violé le protocole quand il a quitté le Portugal. De telles personnes feraient mieux d’envoyer un message demandant à respecter les règles », a-t-il lancé à l’encontre du quintuple Ballon d’or dans des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport. La polémique n’a pas fini de faire couler de l’encre en Italie, et notamment dans le clan de Cristiano Ronaldo, qui a déjà fait savoir que toute cette histoire agaçait clairement la famille du Portugais.