Ital : Le héros Giorgio Chiellini prolonge avec la Juventus

Dans : Serie A.

Héros du dernier Euro avec l'équipe d'Italie, Giorgio Chiellini est désormais lié avec la Juventus jusqu'en 2023. Le capitaine de la Squadra Azzurra et de la Juve peut désormais penser au Mondial 2022.

La Juventus n'a probablement pas hésité longtemps au moment de finaliser les discussions avec Giorgio Chiellini pour une prolongation du contrat de celui qui a mené l'Italie à la victoire lors du dernier Euro et a emballé l'Europe par son comportement. Agé de 36 ans, le défenseur transalpin n'avait plus qu'une année d'engagement avec les Bianconeri, et cela pouvait éventuellement remettre en cause sa participation au Mondial 2022 au Qatar. Mais tout cela est à oublier puisque la Juventus a officialisé ce lundi soir la prolongation de Giorgio Chiellini jusqu'en 2023. Les supporters de la Squadra Azzurra pourront compter sur lui.

Chiellini c'est tout ce qu'aime la Juventus

« Giorgio Chiellini incarne tout ce que représente la Juventus, et c'est son engagement et ses excellentes performances au cours des 16 dernières années lui ont valu un renouvellement de contrat. Il y a un chevauchement entre l'ADN de Giorgio et celui de la Juve. Il fait partie intégrante de l'histoire de la Juve, mais aussi du présent et du futur. Il est courageux et passionné. Giorgio, c'est mille chiffres, mille nombres, beaucoup de records et de trophées », a indiqué la Juventus en confirmant la prolongation de son capitaine.