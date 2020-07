Ita : Une glissade affole l’Atalanta avant le PSG

Dans : Serie A.

Le 12 août prochain, le PSG affrontera l’Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions.

Un choc très attendu tant l’enjeu est aussi énorme que l’affiche est alléchante. Mais à moins d’un mois de ce rendez-vous, l’Atalanta s’est fait une grosse frayeur ce mardi. Et pour cause, le meilleur attaquant du club de Bergame, à savoir Luis Muriel (17 buts cette saison), a fait une lourde chute. Un incident domestique très sérieux puisqu’il a nécessité l’hospitalisation du Colombien, et aurait provoqué une plaie ouverte ainsi qu’un traumatisme crânien.

Pour l’heure, les circonstances précises de l’accident n’ont pas été communiquées. Le journal italien Bergamo e Sport a évoqué une glissade dans la douche tandis que de son côté, Sky Sport explique que le joueur serait tombé au bord d’une piscine. Quoi qu’il en soit, Luis Muriel s’est fait une belle frayeur mais selon les médias italiens, sa participation face au Paris Saint-Germain n’est pas remise en cause. En revanche, il est acquis que Luis Muriel ne disputera pas ce soir le derby face à Brescia en Série A afin de ne prendre aucun risque…