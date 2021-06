Ita : Théo Hernandez, le salaire ou le PSG ?

Dans : Serie A.

Ciblé par le PSG, Théo Hernandez a très peu de chances de quitter l’AC Milan. Il est même en passe de doubler son salaire dans le nord de l’Italie.

Le PSG veut combler les points faibles de son effectif cet été. Nasser Al-Khelaïfi l’a répété pour L’Equipe ce lundi, le club de la capitale nourrit de grandes ambitions pour ce mercato. Le PSG a déjà bouclé l’arrivée de Georginio Wijnaldum alors que le FC Barcelone semblait avoir une longueur d’avance dans ce dossier. Le PSG vise aussi deux latéraux cet été. En ce qui concerne l’arrière droit, Leonardo a bien avancé sur le dossier Achraf Hakimi. L’Inter a besoin de vendre. Le vice-champion de France propose 60 ME, et si l’Inter se montre un peu plus gourmand pour le moment, un accord pourrait rapidement être trouvé. À gauche, la situation est plus compliquée encore. Le PSG a ciblé Théo Hernandez mais ce dernier se sent bien à Milan selon calciomercato.com. Les Rossoneri lui préparent même une belle offre de prolongation.

Un salaire doublé à Milan

Le média italien assure que l’AC Milan a l’intention de prolonger le contrat de Théo Hernandez, expirant en juin 2024. Le latéral gauche français, pas sélectionné par Didier Deschamps, va se voir proposer un salaire de 3 ME par an à son retour de vacances. Il touche actuellement 1,5 ME par saison. Le Milan n’a aucune intention de vendre l’ancien joueur du Real Madrid, recruté 21 ME, à moins d’une offre impossible à refuser à hauteur par exemple de 80 ME. Théo Hernandez se sent bien à Milan et a la confiance de Paolo Maldini. Cette information vient confirmer celle de AS. Le média espagnol affirmait déjà il y a quelques jours que la volonté du frère de Lucas Hernandez était de rester en Lombardie. Mauricio Pochettino peut déjà penser à un autre latéral gauche pour renforcer son effectif.