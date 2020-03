Ita : Sa maman sauvée, Cristiano Ronaldo ne pense qu'à l’OL

Dans : Serie A.

Victime d’un accident vasculaire cérébral la semaine dernière, la mère de Cristiano Ronaldo a pu compter sur la présence de son fils. Désormais, l’attaquant de la Juventus Turin peut préparer la venue de l’Olympique Lyonnais l’esprit libéré.

Cristiano Ronaldo n’est pas du genre à rater un entraînement pour rien. Si l’attaquant de la Juventus Turin a écourté une séance la semaine dernière, c’est parce que sa mère avait besoin de son soutien. En effet, Dolores Aveiro a subi un accident vasculaire cérébral. Inquiet, l’ancien joueur du Real Madrid avait rapidement reçu des nouvelles rassurantes. « Merci pour tous vos messages de soutien pour ma mère. Elle est actuellement dans un état stable et se repose à l'hôpital », avait écrit le Portugais à ses fans sur Twitter, avant de retrouver son équipe qui a remporté le choc de Serie A contre l’Inter Milan (2-0) dimanche.

Puis les Bianconeri ont bénéficié d’un jour de repos lundi, avant de reprendre l’entraînement le lendemain sans Cristiano Ronaldo. Selon La Gazzetta dello Sport, le quintuple Ballon d’Or a obtenu un jour supplémentaire pour rester auprès de sa mère au Portugal. Rassuré, le quintuple Ballon d’Or est désormais prêt à revenir à Turin, non pas pour le championnat local arrêté à cause du coronavirus. Mais pour se concentrer sur le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre l’Olympique Lyonnais le mardi 17 mars. A noter que l’attaquant pourrait revenir sans sa conjointe et ses quatre enfants afin de les protéger de l’épidémie.