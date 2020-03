Ita : Cristiano Ronaldo rate un entraînement, il donne la raison

Habitué à rallonger ses séances au quotidien, Cristiano Ronaldo a cette fois écourté son entraînement mardi. Et pour cause, l’attaquant de la Juventus Turin a appris une mauvaise nouvelle concernant sa mère Dolores Aveiro, hospitalisée après un accident vasculaire cérébral. Le Portugais a donc quitté ses coéquipiers en urgence pour la rejoindre, avant de donner des nouvelles rassurantes sur Twitter.

« Merci pour tous vos messages de soutien pour ma mère. Elle est actuellement dans un état stable et se repose à l'hôpital, a écrit l’ancien joueur du Real Madrid. Ma famille et moi tenons à remercier le personnel médical qui l'a prise en charge, et demandons gentiment à ce que notre intimité soit respectée en ce moment. »

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.