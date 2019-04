Ita : Pierre Ménès écoeuré par les cris racistes contre Matuidi et Kean

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Nous sommes en 2019 sur la planète terre et certains crétins en sont encore à proférer des insultes racistes autour des terrains de football. Mardi soir, à l'occasion du match entre Cagliari et la Juventus, Blaise Matuidi et Moise Kean ont fait l'objet de cris racistes, notamment ce dernier après avoir marqué le deuxième but de la Vieille Dame. Et ce n'est pas la première fois que la Serie A vit de tels incidents cette saison, sans que pour l'instant les officiels ne tapent du poing sur la table.

Ce mercredi, Pierre Ménès constate avec désolation cette situation récurrente. « Matuidi et Kean victime de cris de singe. Bonucci qui ne prend même pas leur défense et qui attaque même le jeune attaquant. Le mal est très profond en Italie », commente ce mercredi, sur son compte Twitter, le consultant de Canal+. Reste à savoir si les autorités italiennes vont prendre une bonne fois pour toutes des mesures radicales afin de ne plus avoir à vivre de telles scènes scandaleuses.