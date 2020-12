Ita : Nabil Fekir à l'AC Milan pour une somme colossale

Dans : Serie A.

Alors qu'il pourrait perdre Hakan Çalhanoğlu, le Milan AC aurait ciblé Nabil Fekir pour le remplacer.

Transféré au Betis en juillet 2019, Nabil Fekir espérait sans doute briller à Séville et se faire repérer par une plus grosse formation espagnole. Un an et demi plus tard, force est de constater que tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Malgré de belles performances lors des gros matchs contre le Barça ou le Real, l'ancien lyonnais a tendance à être moins performant dans les "petits" matchs. Pourtant, celui qui est un modèle pour Rayan Cherki dispose toujours d'une belle cote sur le marché européen. Véritable sensation et leader de Serie A, le Milan AC serait intéressé par la venue de l'international français. Selon le site espagnol TodoFichajes, le club italien aurait fait de Fekir sa priorité en cas de départ de Çalhanoğlu.

Auteur d'un excellent début de saison, le joueur turc arrive en fin de contrat et pourrait décider de quitter la Lombardie. Premier du championnat et qualifié pour les seizième de finale d'Europa League, le Milan AC réalise une saison exceptionnelle. Autour du vétéran Ibrahimović gravitent des jeunes joueurs comme Leão, Saelemaekers ou Brahim Diaz. Pour étoffer leur effectif, les Italiens verraient d'un bon oeil l'arrivée de Nabil Fekir, et seraient prêts à offrir 35 millions d'euros pour le gaucher sous contrat jusqu'en 2023. Lassé de l'irrégularité du milieu offensif, les dirigeants du Betis pourraient se laisser tenter. De son côté, le joueur de 27 ans rejoindrait un grand club européen qui a toutes les chances de disputer la prochaine Ligue des Champions. Un deal gagnant-gagnant, d'autant plus qu'un transfert et du temps de jeu permettraient à Nabil Fekir de rester dans le radar de Didier Deschamps en vue de l'Euro en juin prochain.